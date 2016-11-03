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تموين الإسكندرية تداهم مصنعاً للشيكولاتة بدون ترخيص

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تموين الإسكندرية تداهم مصنعاً للشيكولاتة بدون ترخيص تموين الإسكندرية تداهم مصنعاً للشيكولاتة بدون ترخيص

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، حملة تموينية، مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن مداهمة مصنع شيكولاتة بدون ترخيص.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "ع. ج" - 52 سنة المدير المسئول عن مصنع شيكولاتة " بدون ترخيص " لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال  تصنيع الشيكولاتة غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع  وتعبئتها داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية ذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

 

وتم استهداف المصنع  وضبط "870 " كجم من  شيكولاتة قوالب خام غير مدون عليها بيانات، و" 250 " كجم شيكولاتة سائلة داخل خزان  مما يستخدم فى التصنيع، و"153" كجم من الشيكولاتة منتج نهائى  غير مطابق للمواصفات ومعد للبيع ، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه.

 

كما تم ضبط "ا. م" - 32 سنة صاحب مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص " لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال  إدارة مخزن للمواد الغذائية بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وحجب السلع عن التداول بالأسواق  حيث يقوم بإستغلال شقة سكنية كائنة بشاطئ النخيل – دائرة قسم الدخيلة  كمخزن للمواد الغذائية و ذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن

تم إستهداف المخزن بالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين، وضبط "1920" طن أرز ماركات مختلفة، و"300" كجم دقيق فاخر، و تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة.

 

وفى مجال متابعة العمل بإدارات التموين التابعة لمديرية التموين بالإسكندرية بإنحاء المدينة فقد تم ضبط عدد " 3 " قضايا ممارسة مهنة كاتب عمومي " بدون ترخيص " أمام ادارة تموين الدخيلة .

 


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