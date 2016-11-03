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أحراز الإرهابى المقتول بجسر السويس: طبنجة وبندقية آلى و 5 قنابل

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أحراز الإرهابى المقتول بجسر السويس: طبنجة وبندقية آلى و 5 قنابل أحراز الإرهابى المقتول بجسر السويس: طبنجة وبندقية آلى و 5 قنابل

> كتبت ندى سليم

تحفظت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار اسلام الجوهري، رئيس النيابة، والمستشار أحمد عاصي، على طبنجة، وبندقية آلي، وكمية كبيرة من الذخائر الحية وفوارغ الطلقات، و5 قنابل مسيلة للدموع، بمنزل الإرهابى المقتول بمنطقة جسر السويس اليوم. 


> كما تم التحفظ علي ملابس الإرهابي القتيل، وبعض الملابس، لرفع البصمات وارسالها للمعمل الجنائي.

 

وداهمت قوات من مديرية أمن القاهرة منزل خلية إرهابية بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، إلا أن أحد أفراد الخلية شعر باقتراب الأمن من الشقة، ففتح الرصاص على القوات، التى بادلته الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع إرهابى وإصابة 4 من رجال الشرطة بطلقات نارية، تم نقلهم على إثرها للمستشفى.

 


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