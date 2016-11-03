«القوني» يبحث مع المبعوث الأمريكي آخر تطورات الشأن الليبي

استقبل السفير طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “جوناثان وينر”.

وناقش الطرفان – خلال اللقاء – تطورات الأوضاع في ليبيا، وكيفية إنجاح المسار السياسي.

وأعرب المبعوث الأمريكي، عن اهتمامه بالالتقاء بالمسئولين المصريين بشكلٍ مستمر، حتى يتسنى التنسيق بين الدولتين حول كيفية التوصل إلى توافق بين الليبيين.

كما أعرب القوني، عن تطلع مصر إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، نظرًا لما تمثله من أهمية بالنسبة لمصر على ضوء الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين.