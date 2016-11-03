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مركز تدريب «مصر للطيران» يحصل على تجديد اعتماد شهادة «الأيزو» الدولية

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مركز تدريب «مصر للطيران» يحصل على تجديد اعتماد شهادة «الأيزو» الدولية مركز تدريب «مصر للطيران» يحصل على تجديد اعتماد شهادة «الأيزو» الدولية

للطيران

أوضح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن اجتاز مركز تدريب مصر للطيران بنجاح تفتيشات شهادة الأيزو (9001) ، الخاصة بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلي والتدريب الفني، وتصميم وتطوير البرامج التدريبية، وذلك في إطار تطبيقه لكافة المعايير الدولية في برامج التدريب في كل المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوي.

وأضاف مسلم – حسبما أفاد مراسلنا – أن جهود مركز تدريب مصر للطيران خلال الفترة الماضية كُللت أيضًا بحصوله على تجديد شهادة الأيزو (14001) ، والمعنية بتنظيم إدارة البيئة والتزام جميع أنشطة التدريب بالمشاركة في حماية البيئة والحفاظ عليها .

وأشار الطيار محمد منار، رئيس مركز التدريب ، إلى أنه فيما يخص تطبيق المركز لمعايير السلامة والصحة المهنية وفقًا للشروط الدولية، فقد تم تجديد الاعتماد الدولي في شهادة OHASA (18001) الخاصة.

وأضاف منار، أن تلك الاعتمادات الدولية، والتي يتم تجديدها سنويًا، قد اجتازها المركز بدون أي ملاحظات، مما يعكس مدى التزامه بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة بدرجة جعلته مركزًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال برامج التدريب المختلفة، بل ومنافسًا للمراكز العالمية التي تقدم أحدث التدريبات في مجال الطيران .

يُذكر أن مركز تدريب مصرللطيران انتهى من موسم التدريب الصيفي، والذي يقدمه لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة، حيث وفر المركز 1650 فرصة تدريب تلقى خلالها الطلبة تدريبهم كل وفق دراسته، على أيدي خبراء في كافة القطاعات المختلفة بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة .

 

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