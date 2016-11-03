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الشرطة الاسترالية تعتقل اثنين لصلتهما بمتشددين فى سوريا

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الشرطة الاسترالية تعتقل اثنين لصلتهما بمتشددين فى سوريا الشرطة الاسترالية تعتقل اثنين لصلتهما بمتشددين فى سوريا

الشرطة الاسترالية – ارشيفية

اعتقلت الشرطة الاسترالية، اليوم الخميس، رجلًا يعتقد أنه حارب مع متشددين سوريين وشابًا، تم إيقافه عند الحدود للاشتباه فى عزمه الانضمام لتنظيم “داعش” فى سوريا.

واعتقل الاثنان فى مداهمات نفذتها الشرطة فى وقت مبكر يوم فى سيدني مما يبرز موقف استراليا الصارم بشأن التعامل مع ما يسمى “بالمقاتلين الأجانب” الذين يتوجهون عبر البحار للمشاركة فى صراعات فى دول مثل سوريا والعراق، بحسب وكالة “رويترز”.

وفرضت استراليا بعضًا من أغلظ العقوبات فى العالم على المقاتلين الأجانب العائدين إلى البلاد فى الوقت الذى تقود فيه مساعي فى الأمم المتحدة لإقرار معايير دولية للحد من الخطر الذى يمثله هؤلاء الأشخاص.

وقال نيل جوجهان مدير مكافحة الإرهاب بالشرطة الاتحادية الاسترالية “من المؤسف أنه على الرغم من أن “داعش” تخسر أراضي مهمة هناك فإنه ما زال لدينا أشخاص هنا خاصة من الشبان ينجذبون لأفكارهم وما زالوا يحاولون مغادرة البلاد، واتهم الرجل 24 عاما، والشاب 17 عاما، بانتهاك قوانين استرالية تمنع السفر إلى دول أجنبية بغية الاشتراك فى أنشطة قتالية.

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