«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

كما يتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى بعض مناطق من الوجه البحري.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع – بالنسبة لحالة البحر المتوسط – أن تكون خفيفة إلى معتدلة والموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف, أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف, والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:”القاهرة 17 / 23 – الإسكندرية 16/23 – بورسعيد 18/ 22 -الغردقة 20 / 29 – شرم الشيخ 21 /28 – أسوان 18 / 30 – الأقصر 17 / 29 -شلاتين 20 / 30 -حلايب 22 / 28 “.

أ ش أ