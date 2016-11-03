أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23

Google+ Print
«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23 «الأرصاد»: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 23

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

كما يتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى بعض مناطق من الوجه البحري.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى الوسطى والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع – بالنسبة لحالة البحر المتوسط – أن تكون خفيفة إلى معتدلة والموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف, أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف, والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:”القاهرة 17 / 23 – الإسكندرية 16/23 – بورسعيد 18/ 22 -الغردقة 20 / 29 – شرم الشيخ 21 /28 – أسوان 18 / 30 – الأقصر 17 / 29 -شلاتين 20 / 30 -حلايب 22 / 28 “.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد