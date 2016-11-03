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حجز ضابطى شرطة و7 أمناء بمركز الخانكة بسبب هروب متهم من داخل النيابة

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حجز ضابطى شرطة و7 أمناء بمركز الخانكة بسبب هروب متهم من داخل النيابة حجز ضابطى شرطة و7 أمناء بمركز الخانكة بسبب هروب متهم من داخل النيابة

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أمير ناصف بحجز ضابطى شرطة و7 أمناء من مركز الخانكة لحين وصول تحريات الأمن العام لاتهامهم بالتسبب فى هروب مسجون من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه فى قضية مخدرات .

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد هروب مسجون من داخل المحكمة أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه بعد ضبطه فى قضية مخدرات، وبسؤال الحرس قالوا أن المتهم استطاع أن يفلت من " الكلبش " وهرب.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وحجز 7 أمناء شرطة وضابط نظامى وآخر بالمباحث لحين وصول تحريات الأمن العام .

 


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