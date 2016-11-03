قيادات وزارة الداخلية يزورون مصابى العمليات بالمجمع الطبى بالمعادى

كتب زكى القاضى

زار وفد من قيادات وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات عدد من الضباط وضباط الصف والجنود المصابين من قوات انفاذ القانون، الذين أصيبوا خلال المواجهات مع العناصر الإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء ، ويخضعون حاليا لتلقي العلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى .

ونقل الوفد تحية وتقدير اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واعتزازه بالجهد الذي يبذله أبطال القوات المسلحة بجانب أشقائهم، من رجال الشرطة المدنية من أجل حماية الوطن وصون مقدساته وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين ، وأعرب الوفد عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة بالتعاون مع رجال هيئة الشرطة ، مؤكدين أن القوات المسلحة والشرطة سيظلان دائما جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية يضربون المثل في العزيمة والعطاء والتضحية من أجل مصر .