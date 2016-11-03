أنصار "مبارك" يوجهون الشتائم لمحامى شهداء 25 يناير داخل "النقض"

كتب أحمد متولى

تعدى أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على المحامى عثمان الحفناوى، عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، بالسب وتوجيه الشتائم لشخصه وثورة يناير، خلال تواجده داخل قاعة محكمة النقض لحضور رابع جلسات إعادة محاكمة قضية القرن.

جاء ذلك فى أعقاب رفع محكمة النقض لرابع جلسات إعادة المحاكمة، التى طالب خلالها المدعى بالحق المدنى عثمان الحفناوى، بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن ثورة 25 يناير، الذى يدين "مبارك" بالمسئولية المباشرة عن قتل المتظاهرين.

وتغيب "مبارك" عن حضور رابع جلسات محاكمته أمام "النقض، وأرسلت وزارة الداخلية خطابا للمحكمة أفادت فيه تعذرها عن إحضار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لإعادة محاكمته، لدواعٍ أمنية لم تحددها، مقترحة انعقاد الجلسات فى أكاديمية الشرطة.

وتسلم رئيس محكمة النقض خطاب وزارة العدل، الذى أوصت فيه بنقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بعد العودة لرئيس الدائرة التى تعيد محاكمة "مبارك"، كما تلقت كتاب من مدير باكاديمية الشرطة بموافقته على انعقاد الجلسة بمقرها.

وتنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، حيث يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين السلميين أحداث ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظامه من سدة الحكم.

وقضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته.