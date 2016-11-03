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نيابة السويس تقرر حبس المتهمين بقتل مسن الجناين بالسويس

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نيابة السويس تقرر حبس المتهمين بقتل مسن الجناين بالسويس نيابة السويس تقرر حبس المتهمين بقتل مسن الجناين بالسويس

>السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس 3 متهمين بقتل مسن بالسويس بسبب الصراع على الميراث 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهمون هم هانى ناجى وهانى بريقع والمتهم الثالث حمادة شحاتة، وهم من سكان ملوى بمحافظة المنيا.

 

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من قسم شرطة الجناين بالعثور على "محمد عبد التواب" 70 عاما مسن غرقا فى دمائه ومقيد اليدين والقدمين وفشلت محاولات إنقاذه فتم إخطار النيابة العامة للتحقيق ومعاينة مسرح الجريمة.

 

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تبين أن العقل المدبر لتنفيذ الجريم وأحد المشاركين فيها هو ابن شقيقة القتيل، ويدعى هانى ناجى عبد العزيز سعفان بالاشتراك مع اثنين من أصدقائه، وهم حمادة شحاتة 32 عاما، وهانى بريقع 24 عاما.

 

تم القبض على المتهمين هانى ناجى وهانى بريقع داخل قرية ملوى بالمنيا بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، كما تم القبض على المتهم حمادة شحاتة داخل قرية الألبان بالسويس.

 

واعترف المتهمون أن المتهم هانى ناجى هو ابن شقيقة القتيل، وأنهم اتفقوا على قتل الضحية بسبب خلاف ميراث على منزل بالمنيا بين المتهم هانى وخالة الضحية، وأنهم قاموا بالدخول إلى منزل الضحية فى الشلوفة بحى الجناين وقاموا بتوثيقه وقتله.


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