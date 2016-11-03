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اليوم.. ختام وتوصيات الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بأبو ظبي

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اليوم.. ختام وتوصيات الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بأبو ظبي اليوم.. ختام وتوصيات الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بأبو ظبي

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر – أرشيفية

تُختتم اليوم الخميس، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، التي بدأت أول أمس الثلاثاء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وحضور الدكتور “جاستن بيري”، رئيس أسقفية كنتربيري، تحت عنوان “نحو عالم متفاهم متكامل”.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، الجلسة الرابعة من جولات الجوار تحت عنوان: “عقبات في طريق الحوار والتعايش والحلول الممكنة”.

ويدير جلسة اليوم، الدكتور خالد عزب، يليها مناقشة البيان الختامي والتوصيات والاقتراحات التي يمكن من خلالها تعزيز التعارف الإنساني في المجتمعات.

يُذكر أن الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلق في يونيو 2015 بمدينة فلورنسا الإيطالية بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار الذي انعقدت ثالث جولاته في مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر الماضي.

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