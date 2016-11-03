السلطات الأمريكية تحقق في إحراق كنيسة للسود وكتابة شعار مؤيد لترامب عليها

أعلنت السلطات الامريكية، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقًا في حريق متعمد استهدف مساء الثلاثاء، كنيسة في معقل للسود في المسيسيبي وكتب عليها شعار مؤيد للمرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وقال رئيس جهاز الاطفاء روبن براون سينيور أن “الحريق اضرم بصورة متعمدة” في كنيسة هوبويل التبشيرية المعمدانية في بلدة غرينفيل التي يقطنها 35 الف شخص وتقع في عمق الجنوب الامريكي.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزة محلية الكنيسة الصغيرة التي يزيد عمرها عن مئة عام، وقد تحطمت نوافذها وتفحمت جدرانها حيث كتب على واجهتها شعار “صوتوا لترامب”.