كلينتون تتقدم بست نقاط على ترامب في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي، أن المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، متقدمة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بست نقاط بين الناخبين المحتملين.

وأجري الاستطلاع وفقا لراديو “سوا” الأمريكي اليوم الخميس، والذى أجرته «رويترز/إبسوس» في الفترة من 28 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر أي بعد إخطار مدير “أف بي أي” جيمس كومي الكونجرس الجمعة الماضي، بأن المكتب سيفحص رسائل إلكترونية اكتشفت حديثا وقد تتعلق باستخدام كلينتون لبريد إلكتروني خاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

ومن بين 1772 شخصًا إما صوتوا بالفعل أو تم تصنيفهم كناخبين محتملين في انتخابات الثامن من نوفمبر، قال 45 في المائة إنهم يؤيدون كلينتون في حين قال 39 في المائة إنهم يؤيدون ترامب.

وعشية إعلان “أف بي أي” عزمه فحص رسائل إلكترونية جديدة كانت كلينتون تتقدم على ترامب بنسبة 43 في المائة مقابل 37 في المائة للمرشح الجمهوري.