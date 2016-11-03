وصول فريق روسي إلى حلب لأخذ عينات من سلاح كيميائي استخدمه المسلحون

وصل خبراء عسكريون روس من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبكتريولوجي إلى مدينة حلب شمال سوريا لتنفيذ مهام متعلقة بأخذ عينات من سلاح كيميائي استخدمه المسلحون هناك.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف قوله: “تم تزويد فريق الخبراء التابع لوزارة الدفاع الروسية بكافة الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ عمليات خاصة بتحليل سريع، وأخذ عينات ونقلها إلى روسيا”.

وأضاف أنه ستجري عملية تحليل المواد الكيميائية السامة التى تم اكتشافها فى مدينة حلب السورية فى مختبر تابع للمركز العلمى لقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبكتريولوجي، وهو معتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن المسلحين، الذين يحاولون بكل إمكانياتهم اختراق طوق الحصار الذى يفرضه عليهم الجيش السورى فى حلب، استخدموا أكثر من مرة موادا سامة، وفى يوم 30 أكتوبر الماضي أدى استخدام السلاح الكيميائى فى جنوب غرب حلب إلى مقتل عسكريين سوريين اثنين، وإصابة 37 مدنيا.

فى سياق آخر، أضاف الجنرال كوناشينكوف أن الطيران الحربي الروسي والسوري لم ينفذا أية طلعات قتالية فى منطقة مدينة حلب لليوم الـ18 على التوالي.