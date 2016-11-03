«المركزي» يطرح عطاء استثنائيًا بـ4 مليارات دولار

أعلن البنك المركزى، منذ قليل، عن طرح عطاءً استثنائيًا للبنوك بقيمة 4 مليار دولار، وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، وسيتم تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب.

وأعطى البنك حرية تحديد سعر النقد الأجنبي للبنوك من خلال آليات العرض والطلب ، وسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية ، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

كما أعلن البنك المركزي أنه لا قيود على عمليات إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.