بدء محاكمة «مبارك» في اتهامه بالاشتراك في قتل متظاهري 25 يناير

بدأت محكمة النقض، اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية القرن – موضوعيًا – بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، حسبما أفاد مراسلنا.

وتلى رئيس الدائرة – فور بدء الجلسة – كتاب وزارة العدل بنقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بعد العودة لرئيس الدائرة، وفقًا لخطاب وزارة الداخلية بتعذر حضوره إلى مقر محكمة النقض بوسط البلد.

كما تلى رئيس الدائرة، كتاب مدير بأكاديمية الشرطة بموافقتها بانعقاد الجلسة فيها، وكتاب آخر من المجمع الطبي العسكري بالمعادي، حيث يتلقى مبارك العلاج، ويفيد بتعذر حضوره الجلسة، نظرًا لظروف صحية، وبناءً عليه رفعت المحكمة الجلسة للقرار.

يذكر أنه تعذر حضور مبارك جلسة اليوم، فيما حضر فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق، وبعض أنصاره.

وطلب عثمان الحفناوي، محامي المجنى عليهم – خلال الجلسة – بضم كتاب تقصي الحقائق الصادر من المستشار عمر مروان.

عقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، عضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، نافع فرغلي، نجاح موسى، كمال قرني، محمد خير، محمد طاهر، هاني فهمي، أحمد البدري، أحمد قزامل، وسكرتارية عادل عبد المقصود, وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض، قضت – في وقت سابق – بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الـ 6 من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.

> وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر موضوع.