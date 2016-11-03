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التحالف العربي يدمر زورقين للحوثيين قبالة ميناء المخا باليمن

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التحالف العربي يدمر زورقين للحوثيين قبالة ميناء المخا باليمن التحالف العربي يدمر زورقين للحوثيين قبالة ميناء المخا باليمن

ارشيفية

دمر طيران التحالف العربي، زورقين تابعين للميليشيات الحوثية انطلقا من ميناء المخا على شاطئ البحر الأحمر فى اليمن باتجاه المياه الدولية، الأمر الذى يهدد الملاحة البحرية.

وأوضح التحالف- فى بيان أوردته قناة (العربية) اليوم الخميس، أنه استنادا إلى معلومات مؤكدة حول وجود زورقي استطلاع مجهزين برادار ورشاش عيار 12.7 أمام سواحل المخا غرب محافظة تعز، تم رصد الزورقين واستهدافهما من قبل مروحية أباتشى، فيما تم اطلاق صاروخ حراري من الزورقين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت ميليشيات الحوثيين تشييع أحد قادتها المهمين فى جبهة حرض، وهو العميد الركن محمد عبد الرحمن الخالد، قائد اللواء الثاني بحرس الحدود التابع للانقلابيين.

وكان الضابط القتيل يجتمع بعدد من القيادات الميدانية والعسكرية لميليشيات الحوثيين والمخلوع على عبدالله صالح فى مبني إدارة امن مديرية الزيدية، حين أغارت عليهم طائرات التحالف العربي.

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