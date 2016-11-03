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مقتل قائد اللواء الثانى حرس حدود وعدد من القيادات الموالية للحوثيين فى الحديدة

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مقتل قائد اللواء الثانى حرس حدود وعدد من القيادات الموالية للحوثيين فى الحديدة مقتل قائد اللواء الثانى حرس حدود وعدد من القيادات الموالية للحوثيين فى الحديدة

>أ ش أ

صرح مصدر عسكرى يمنى بأن العميد عبدالرحمن الخالد قائد اللواء الثانى حرس حدود وعدد من القيادات الميدانية والعسكرية التابعة لمليشيات الحوثيين وصالح قتلوا فى غارة لطائرات دول التحالف العربى استهدفت مبنى إدارة أمن الزيدية بمحافظة الحديدة أثناء اجتماعهم فيه والذى قتل فيها عدد من المعتقلين كانوا محتجزين من قبل المليشيات.

وأشار المركز فى بيان له أن العميد الخالد التحق بجماعه الحوثى منذ وقت مبكر وفى بداية عام 2011 انضم اليهم بصورة علنية وتدرج فى المناصب القيادية العسكرية منها قائد لواء حجة وقائد محور الملاحيظ ورئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة وقائد اللواء الثانى حرس حدود.
> ومن ناحية أخرى قال المركز أن قوات الجيش صدت هجوما كبيرا للمليشيات الانقلابية على مواقعها فى جبهة ميدى بمحافظة حجة شمال غرب اليمن وكبدتها خسائر فادحة فى القوات الذى شاركت فيه مدفعية التحالف والجيش فى المعركة التى استمرت 3 ساعات ودمرت منصة صواريخ كاتيوشا بحرض و3 عربات عسكرية.

يذكر أن طائرات التحالف كانت قد قصفت مقر مديرية أمن الزيدية بمحافظة الحديدة يوم الأحد الماضى ما أدى إلى وقوع قتلى قال الحوثيون أنهم سجناء فى سجن المحافظة فى حين أكدت قوات التحالف أن المكان يضم مركزا أمنيا تستخدمه مليشيات الحوثى وصالح كمركز قيادة ومراقبة لعملياتهم العسكرية وأنها ملتزمة بقواعد وإجراءات الاستهداف بشكل كامل..وتضم المنطقة العسكرية الخامسة فى اليمن محافظتى حجة والحديدة على البحر الأحمر.


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