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«المركزى» يلغى قيود سحب وإيداع العملات للأفراد والشركات

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«المركزى» يلغى قيود سحب وإيداع العملات للأفراد والشركات «المركزى» يلغى قيود سحب وإيداع العملات للأفراد والشركات

أرشيفية

تعهد البنك المركزى فى بيان له اليوم، بعد اطلاق الحرية للبنوك العاملة في في تسعير النقد الأجنبي، وذلك من خلال آلية الانتربنك، بعدم فرض أي شروط أو قيود على سحب وإيداع العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وقال البنك المركزي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، كما يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، مشددًا على أنه لا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.”

وأكد البنك، استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.

وأشار بيان البنك إلى أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الاجنبية.

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