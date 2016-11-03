إندونيسيا تواصل البحث عن عشرات المفقودين بعد غرق قارب سريع

قالت الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث، أن فريق بحث وإنقاذ يضم 280 فردًا مشط المياه قبالة جزيرة إندونيسية، اليوم الخميس، بحثا عن عشرات المفقودين بعد يوم من غرق قارب سريع معظم ركابه من العمال المغتربين بعد أن ارتطم بإحدى الشعاب المرجانية.

ووقع الحادث بينما كان القارب فى طريقه من ولاية جوهور بجنوب ماليزيا، إلى جزيرة باتام الإندونيسية الواقعة جنوبي سنغافورة مباشرة، وفقًا لـ”رويترز”.

وكان القارب يقل 93 عاملا وثلاثة من أفراد الطاقم وارتطم بإحدى الشعاب المرجانية وأمواج عاتية بينما كانت الرياح قوية.

ولقى 18 شخصًا حتفهم وتم العثور على 39 ناجيا بينما لا يزال 44 فى عداد المفقودين.