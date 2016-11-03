اليوم السابع ينشر صور منزل الخلية الإرهابية بجسر السويس

كتبت ندى سليم

حصل "اليوم السابع" على صور منزل الخلية الإرهابية بشارع عمر بن الخطاب فى مدينة قباء بجسر السويس.

وقال مصدر الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تلك العناصر اتخذت من المنطقة وكرا لأعمالهم الإرهابية، بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات خلال يوم 11 نوفمبر الحالى، وعلى الفور تم تشكيل مأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والجهات الأمنية المعنية وتم مداهمة مكان الخلية.

وفور وصول القوات واستشعار المتهمين أسرعوا بمبادلة إطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة، الذين أسرعوا بمبادلتهم إطلاق النيران فى محاولة منهم للسيطرة على الوضع وفرض حصار بالمنطقة، وتضييق الخناق على المتهمين ومنع هروب أى منهم.

ومن جانبه، أكد شهود عيان بالمنطقة، أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسفرت حتى الآن عن إصابة 3 من رجال الشرطة، مشيرين إلى أن هناك عددا من القيادات الأمنية الذين وصول إلى المكان منذ قليل، لمتابعة الموقف وما أسفرت عنه الاشتباكات.