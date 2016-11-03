أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم السابع ينشر صور منزل الخلية الإرهابية بجسر السويس

Google+ Print
اليوم السابع ينشر صور منزل الخلية الإرهابية بجسر السويس اليوم السابع ينشر صور منزل الخلية الإرهابية بجسر السويس

>كتبت ندى سليم

حصل "اليوم السابع" على صور منزل الخلية الإرهابية بشارع عمر بن الخطاب فى مدينة قباء بجسر السويس.

وقال مصدر الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تلك العناصر اتخذت من المنطقة وكرا لأعمالهم الإرهابية، بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات خلال يوم 11 نوفمبر الحالى، وعلى الفور تم تشكيل مأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والجهات الأمنية المعنية وتم مداهمة مكان الخلية.

وفور وصول القوات واستشعار المتهمين أسرعوا بمبادلة إطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة، الذين أسرعوا بمبادلتهم إطلاق النيران فى محاولة منهم للسيطرة على الوضع وفرض حصار بالمنطقة، وتضييق الخناق على المتهمين ومنع هروب أى منهم.

ومن جانبه، أكد شهود عيان بالمنطقة، أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسفرت حتى الآن عن إصابة 3 من رجال الشرطة، مشيرين إلى أن هناك عددا من القيادات الأمنية الذين وصول إلى المكان منذ قليل، لمتابعة الموقف وما أسفرت عنه الاشتباكات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365