نجيب ساويرس : التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرا..لكن الحمد لله تمت

كتبت مريم بدر الدين

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس أن قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك خطوة جيدة تأخرت كثيرا.

و كتب عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة :"تويتر" :"التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثير لكن الحمد لله تمت ..نرجو من منطلق وطنى عدم التكالب على الدولار الا للضروريات ،لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة".

يذكر أن البنك المركزى المصرى قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.