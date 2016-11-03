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التنظيم والإدارة: إعلان المسودة الأولى للائحة "الخدمة المدنية" اليوم

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التنظيم والإدارة: إعلان المسودة الأولى للائحة "الخدمة المدنية" اليوم التنظيم والإدارة: إعلان المسودة الأولى للائحة "الخدمة المدنية" اليوم

>كتبت آية دعبس

يطرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال ساعات المسودة الأولى من اللائحة التنيفذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى بنود القانون، وذلك على موقعة الإلكتروني  http://www.caoa.gov.eg/.

ورحب المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، فى بيان، بتلقي كل الاقتراحات والأراء بشأن كيفية تطبيق القانون حتى يتم وضعها في الاعتبار في المسودة النهائية للائحة التنيفيذية .

وشدد جميل على أهمية إجراء حوار مجتمعى حول القانون، وهو ما بدأه الجهاز بالفعل للخروج بتصور كامل وواضح لكيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة، مؤكدا على أهمية تلبية طموحات المواطن فى الحصول على أفضل خدمة في أسرع وقت وبأقل جهد .

ويأتى ذلك، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقانون، رقم 81 لسنة 2016.


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