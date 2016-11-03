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مسئولون أوروبيون: كلينتون خطر على مصر والسلام العالمى

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مسئولون أوروبيون: كلينتون خطر على مصر والسلام العالمى مسئولون أوروبيون: كلينتون خطر على مصر والسلام العالمى

>كتبت ــ إنجى مجدى

قال مسئول فرنسى رفيع، إن فوز المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلارى كلينتون، برئاسة الولايات المتحدة ربما يتسبب فى زعزعة استقرار وانهيار سوريا، جراء سياستها المتوقعة نحو مزيد من التدخل فى الشرق الأوسط.

 

وأكد نيكولاس ديوسيك، عضو لجنة الدفاع فى الجمعية الوطنية الفرنسية، فى تصريحات لموقع سبوتنيك الروسى، الخميس، إن كلينتون تثير القلق لأنه سياساتها فى المنطقة قد تتحد على الهويات الدينية والعرقية، ومن ثم ستحاول العمل على الحل الفيدرالى لسوريا، وأثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، أيدت كلينتون فكرة تسليح وتدريب المتمردين السوريين عام 2012، كما أظهرت دعما قويا للعمليات فى أفغانستان عام 2009، وكانت قد أيدت الغزو الأمريكى للعراق فى 2003.

 

وأوضح ألكسندر نوى، عضو لجنة الدفاع فى البرلمان الألمانى، لسبونتيك، إن كلينتون تبدى تفضيلا لاستخدام القوة على أساس قائمة أولويات السياسة الخارجية لها، ووصف رئاستها للولايات المتحدة بأنها ستكون أكثر خطرا على السلام والأمن فى العالم من منافسها الجمهورى دونالد .

 


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