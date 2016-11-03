القبض علي صاحب عقار خلية جسر السويس والوسيط لسماع أقوالهم

كتبت ندى سليم

أكد أحمد كريم وشهرته "كيمو"، أحد شهود العيان في حادث خلية جسر السويس، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي صاحب العقار الذي كان يقطن به الإرهابى، وذلك للتحديد هوية القتيل والتعرف علي تفاصيل الواقعة.

وأكد أهالي المنطقة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض أيضا علي الوسيط الذي أحضر المتهم للسكن بالعقار " محمد وشهرته دقدق"، حيث تبين انه تم اتصال بينه وبين الارهابي قبل الحادث بدقائق.

كما أكد مصطفي شعبان، أحد الأهالي، أن الإرهابي ألقى مايقرب من 5 قنابل مسيلة للدموع علي قوات الأمن، التي كانت تداهم الشقة السكنية، حيث اعتلت عدد من أفراد الشرطة بعض المباني المجاورة وتبادلت معه اطلاق النار حتي سقط قتيلا.

وذكر أن طفلة رضيعة أصيبت بحالة اختناق شديدة، نتيجة إلقاء قنابل مسيلة للدموع علي الأمن خلال المداهمة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لإنقاذها.

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