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البنك الأهلي يعلن سعر صرف العملات بعد “تعويم الجنيه”

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البنك الأهلي

البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، صرف العملات مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وسجل سعر صرف العملات :

الدولار : سعر الشراء 13 جنيها، وسعر البيع 13.5 جنيهًا.

اليورو : سعر الشراء  14.4 جنيهًا وسعر البيع  15 جنيهًأ.

الاسترليني: سعر الشراء  16 جنيها وسعر البيع 16.6 جنيهًا.

الريال السعودي: سعر الشراء  3.5 جنيهًا وسعر البيع 3.6 جنيهًا.

وكان البنك المركزي  المصري، أعلن صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في البنوك، وحدد سعره بـ 13 جنيه مبدئيًا.

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