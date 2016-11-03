البنك الأهلي يعلن سعر صرف العملات بعد “تعويم الجنيه”

أعلن البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وسجل سعر صرف العملات :

الدولار : سعر الشراء 13 جنيها، وسعر البيع 13.5 جنيهًا.

اليورو : سعر الشراء 14.4 جنيهًا وسعر البيع 15 جنيهًأ.

الاسترليني: سعر الشراء 16 جنيها وسعر البيع 16.6 جنيهًا.

الريال السعودي: سعر الشراء 3.5 جنيهًا وسعر البيع 3.6 جنيهًا.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في البنوك، وحدد سعره بـ 13 جنيه مبدئيًا.