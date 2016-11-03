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زعيم «داعش» يدعو أتباعه لمهاجمة تركيا لأنها “تحالفت مع الملحدين”

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زعيم «داعش» يدعو أتباعه لمهاجمة تركيا لأنها “تحالفت مع الملحدين” زعيم «داعش» يدعو أتباعه لمهاجمة تركيا لأنها “تحالفت مع الملحدين”

ابو بكر البغدادي

دعا أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” أتباعه لمهاجمة تركيا قائلا إنها تحالفت مع “الملحدين”.

وأضاف في رسالة صوتية منسوبة له “أيها الموحدون، لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة”، وفقًا لـ”رويترز”.

وتابع “يا أجناد الخلافة في أرض الشام ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر وإن دم أحدهم كدم الكلب خسة ورداءة فأروهم بطشكم وأصلوهم بنار غضبكم وخذوا بثأر دينكم وتوحيدكم من إخوان الشياطين وقدوة المرتدين وحلفاء الملحدين”.

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