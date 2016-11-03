الجيش الإسرائيلي يعتقل عائلة فلسطينية قرب رام الله

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، عائلة فلسطينية مكونة من ثمانية أفراد من مخيم الأمعري للاجئين، قرب رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب مسؤول محلي.

وقال “طه البس” رئيس لجنة خدمات مخيم الأمعري – تابعة لمنظمة التحرير – إن “قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وحاصرت منزل عائلة زهدي ذيب، قبل أن تعتقله هو وسبعة من أبنائه وزوجته”.

وأضاف البس في أن “القوات نقلت العائلة لجهة غير معلومة، ولم تعرف بعد سبب الاعتقال”، وفق وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان المخيم والجيش الإسرائيلي، رشق خلالها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة، فيما رد الطرف الآخر بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانياً.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 6 آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية.