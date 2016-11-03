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الأمطار تربك شوارع دمياط.. وغياب التلاميذ وإلغاء الطابور بأغلب المدارس

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الأمطار تربك شوارع دمياط.. وغياب التلاميذ وإلغاء الطابور بأغلب المدارس الأمطار تربك شوارع دمياط.. وغياب التلاميذ وإلغاء الطابور بأغلب المدارس

>دمياط - عبده عبد البارى

أصيبت محافظة دمياط بحالة ارتباك شديدة فى جميع شبكات الطرق بسبب سقوط أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح.

 

وتسبب سوء الأحوال الجوية، فى انخفاض نسبة الحضور فى جميع المدارس بالمراحل المختلفة، وتم الغاء طابور الصباح فى الاغلبية العظمى من المدارس عقب امتلاء الأفنية بمياه الأمطار، وقام العمال والمعلمين بنزح مياه الأمطار لكى يتمكن الطلاب من الصعود لفصولهم.

 

شهدت الطرق الداخلية والخارجية بمدن المحافظة شللا تاما فى حركة السيارات بسبب تراكم مياه الأمطار، ما أدى إلى إعاقة حركة السيارات وخاصة الملاكى والأجرة وخاصة مع انخفاض معدلات السرعة على الطرق السريعة وانعدام للرؤية نظراً لكثافة هطول الأمطار مع سرعة الرياح بالإضافة لانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 6 دراجات مئوية.

 

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بدمياط إن نسبة حضور تلاميذ المدارس فى القرى انخفضت إلى 60% بينما نسبة الحضور فى المدن تراوحت ما بين 65 إلى 70% بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة .

 

وأوضح المصدر أنه سيتم احتساب غياب اليوم للمعلمين بالخصم ولن يتم احتسابه اجازة اعتيادية او عارضة لمعلمى المدارس التى تخطت نسبة الغياب 10% من قوة العاملين بالمدرسة.

 

كانت مدن محافظة دمياط وخاصة الساحلية تعرضت لموجة برد قارسة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وارتفاع فى سرعة الرياح منذ الساعات الأولى من الصباح.

 


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مصر 365

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