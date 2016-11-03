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خلال 2017.. طرح حقن جديدة لعلاج دهون الدم

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خلال 2017.. طرح حقن جديدة لعلاج دهون الدم خلال 2017.. طرح حقن جديدة لعلاج دهون الدم

>كتبت أمل علام

أكد البروفوسير فردريك رال أستاذ الغدد الصماء بجامعة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أن هناك حقنا جديدة تقلل نسب الكولسترول بدرجة عالية جدًا إذا لم تستطع أدوية الاستاتين فى تقليل أو خفض دهون الدم بالنسب المطلوبة خاصة فى المرضى الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب .

وقال أن العقار الجديد أخذ موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" وهيئة الدواء الأوروبية، وهو لم يتم طرحه فى حتى الآن وسيكون متاحا قريبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحًا أنه يجنب المرض عمليات القلب المفتوح.

وأشار إلى أنه سيتم تسجيله فى مصر خلال عام 2017 فى مصر، موضحًا أن دهون الدم تمثل حوالى 1 لكل 200 شخص يصابون بدهون الدم الوراثية، وأن أدوية الاستاتين لا تعالج الناتجة عن الجينات الوراثية، أى حوالى 450 ألف شخص فى مصر مصابون بدهون الدم الوراثية، وأن هؤلاء الأشخاص اذا لم يتم علاجهم فى سن الــ 50 عاما فى الرجال سيصاب 50 % منهم بالسكتة القلبية، وفى النساء بنفس النسبة ولكن بعد سن الـ60.

وأكد أن الاسم العلمى للعقارالجديد هو"ايفو لوكيوماب" وهو من الأدوية الحيوية وهو يعمل على بروتين "PCSK9"، ويؤخذ على شكل حقن تحت الجلد مرة كل أسبوعين لعلاج دهون الدم. 


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مصر 365

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