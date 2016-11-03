بالصور| تحذير وزارة الصحة من إستخدام اللوف البلاستيكي يسبب هذه الأمراض الخطيرة والسرطانية لهذه الأسباب

شيماء مصطفى

الكثير من الناس يستخدمون بعض من أنواع اللوف، والمصنوع من مواد بلاستيكية وعلى شكل شباك صغيرة، ويطلق عليه Shower Pouf، ويعتقد الكثير أنه قادر على تنظيف الجسم بشكل جيد وأفضل ولكن الحقيقة غير ذلك وغير توقعاتهم.

وزارة الصحة تحذر من استخدام هذا اللوف البلاستيكي

ولكن جاء تصريح من وزارة الصحة، وبالأخص من أطباء الجلدية يحذرون فيها من استخدام هذا النوع من الليف البلاستيكي، وأكدوا أنه من أحد أنواع اللوف الذي يسبب أضراراً جسيمة على صحة الإنسان.

الأطباء يؤكدون على الأمراض التي تنتج من استخدام هذا اللوف

وأكد أطباء بوزارة الصحة، أن هذا الليف البلاستيكي أضراره كثيرة جداً بسبب مواد المصنوعة منها، والمكونة من طبقات على هيئة شبك بلاستيكي، والذي يسهل في تعلق الجلد الميت والجراثيم والبكتيريا بين الفراغات الشبكية لليف، والذي يعرض الإنسان السليم للإصابة بالعديد من الالتهابات الجلدية والأمراض السرطانية الخطيرة.

الأمراض السرطانية الخطيرة من جراء استخدامها

وأضاف الأطباء أن إذا قمت بغسلها وتنظيفها جيداً، لن تقتل البكتيريا والأوساخ من داخلها بل تبقى ملتصقة بها، وهذه ليس الجزء بجيد لأن الأسوأ هو شكل الليف الكروي، والمادة المصنوعة منها لا تجعلها تجف من الماء بعد الاستخدام، وهذا يسبب تكاثر للجراثيم والبكتيريا لدرجة العفن بسبب الرطوبة داخلها، والتي تصيب الإنسان بأورام سرطانية خطيرة.

كيفية تتجنب من مخاطر هذا اللوف

وجاء تحذير وزارة الصحة من أجل حماية الإنسان من هذه الأمراض، يجب عليكم غسلها جيداً بماء ساخن مع نقعها في المطهرات كل 3 أيام، وتترك بعد كل استحمام في الشمس لتجف، والأفضل أنك تستبدلها كل 4 أسابيع بواحدة جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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