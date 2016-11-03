أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم تخاطب الخارجية لمراجعة مناهج المدرسة الأمريكية بعد تزوير نصر أكتوبر

Google+ Print
التعليم تخاطب الخارجية لمراجعة مناهج المدرسة الأمريكية بعد تزوير نصر أكتوبر التعليم تخاطب الخارجية لمراجعة مناهج المدرسة الأمريكية بعد تزوير نصر أكتوبر

>كتب ــ محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية خلال الفترة القليلة الماضية بشأن مراجعة كتب المدرسة الأمريكية بالمعادى فى منهج التاريخ والجغرافيا.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سوف تراجع مناهج التاريخ، وذلك على خلفية تزوير تاريخ حرب أكتوبر والتى ذكرت أن إسرائيل انتصرت على فى الحرب ومنحتها أرض سيناء لطيب قلبها.

 

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تنتظر قدوم الكتب من الخارجية لعرضها على مستشارى المواد بالديوان لمراجعتها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسة اللازمة حال ثبوت تزويرها للتاريخ.

 

وأوضحت المصادر، أن الوزارة اكتشفت فى مناهج إحدى المدارس الدولية بمحافظة الجيزة تزوير بعض الحقائق التاريخية الخاصة بالحدود الجغرافية وخريطة مصر، ووضعت منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان، وتم إنذار المدرسة بسحب النسخ المغلوطة.

 

وأكدت المصادر، أن مكتب مدير عام تنمية الجغرافيا بديوان الوزارة يراجع الآن عددا من الكتب الدولية لعدد من المدارس للتأكد من أن الحدود الجغرافية لمصر سليمة ولا تحتوى على أى معلومات مغلوطة من شأنها تغيير الحقائق التاريخية.

 

وأشارت المصادر إلى أن التعليم الخاص يخاطب المدارس الدولية لإرسال مناهج التاريخ والجغرافيا إلى الوزارة لمراجعتها، مؤكدة، أن هذه المدارس تدرس كتب التاريخ الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومناهج تاريخ خاصة بهم، مضيفة: يتم تكليف لجان من التوجية المالى والمتخصصين فى المناهج للمرور على مكتبات المدارس ومراجعة الكتب التى تدرس للطلاب.

 

وتابعت المصادر، أن  مكتب مدير عام تنمية المادة راجع مجموعة كبيرة من مناهج التاريخ والجغرافيا لجميع الصفوف قبل بدء العام الدراسى، وبعد انطلاق العام الدراسى، لافتة إلى أنه لا تهاون فى أى خطأ يتعلق بسيادة الدولة والحدود الجغرافية لمصر.

 

وكانت المدرسة الأمريكية، بالمعادى غيرت فى بعض الحقائق التاريخية المتعلقة بحرب أكتوبر فى بعض مناهجها فى كتب التاريخ التى تدرس للصفوف الثانوية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد