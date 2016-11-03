التعليم تخاطب الخارجية لمراجعة مناهج المدرسة الأمريكية بعد تزوير نصر أكتوبر

كتب ــ محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية خلال الفترة القليلة الماضية بشأن مراجعة كتب المدرسة الأمريكية بالمعادى فى منهج التاريخ والجغرافيا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سوف تراجع مناهج التاريخ، وذلك على خلفية تزوير تاريخ حرب أكتوبر والتى ذكرت أن إسرائيل انتصرت على مصر فى الحرب ومنحتها أرض سيناء لطيب قلبها.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تنتظر قدوم الكتب من الخارجية لعرضها على مستشارى المواد بالديوان لمراجعتها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسة اللازمة حال ثبوت تزويرها للتاريخ.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة اكتشفت فى مناهج إحدى المدارس الدولية بمحافظة الجيزة تزوير بعض الحقائق التاريخية الخاصة بالحدود الجغرافية وخريطة مصر، ووضعت منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان، وتم إنذار المدرسة بسحب النسخ المغلوطة.

وأكدت المصادر، أن مكتب مدير عام تنمية الجغرافيا بديوان الوزارة يراجع الآن عددا من الكتب الدولية لعدد من المدارس للتأكد من أن الحدود الجغرافية لمصر سليمة ولا تحتوى على أى معلومات مغلوطة من شأنها تغيير الحقائق التاريخية.

وأشارت المصادر إلى أن التعليم الخاص يخاطب المدارس الدولية لإرسال مناهج التاريخ والجغرافيا إلى الوزارة لمراجعتها، مؤكدة، أن هذه المدارس تدرس كتب التاريخ الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومناهج تاريخ خاصة بهم، مضيفة: يتم تكليف لجان من التوجية المالى والمتخصصين فى المناهج للمرور على مكتبات المدارس ومراجعة الكتب التى تدرس للطلاب.

وتابعت المصادر، أن مكتب مدير عام تنمية المادة راجع مجموعة كبيرة من مناهج التاريخ والجغرافيا لجميع الصفوف قبل بدء العام الدراسى، وبعد انطلاق العام الدراسى، لافتة إلى أنه لا تهاون فى أى خطأ يتعلق بسيادة الدولة والحدود الجغرافية لمصر.

وكانت المدرسة الأمريكية، بالمعادى غيرت فى بعض الحقائق التاريخية المتعلقة بحرب أكتوبر فى بعض مناهجها فى كتب التاريخ التى تدرس للصفوف الثانوية.