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البنك المركزي يقرر «تحرير» سعر صرف الجنيه المصري

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البنك المركزي يقرر «تحرير» سعر صرف الجنيه المصري البنك المركزي يقرر «تحرير» سعر صرف الجنيه المصري

أرشيفية

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.

وبحسب ما ذكرت “رويترز” منح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

كما سمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي إنه “لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية”.

وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية بناء على طلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

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