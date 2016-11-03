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محمد بن راشد يفتتح أول منزل في المنطقة يعمل بالطاقة الشمسية

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محمد بن راشد يفتتح أول منزل في المنطقة يعمل بالطاقة الشمسية محمد بن راشد يفتتح أول منزل في المنطقة يعمل بالطاقة الشمسية

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى «مركز محمد بن راشد للفضاء»، أول منزل من نوعه في المنطقة يعمل بالكامل بالطاقة الذاتية المستمدة من الشمس، والمستلهمة من التكنولوجيا الفضائية، مستخدماً حلولاً تقنية وهندسة ذكية تناسب المناخ الحار والرطب.

وتشمل الحلول تقنية التبريد بالمياه المبرّدة وتقنية العزل التام للهواء والحرارة في الاتجاهين، حيث تتم تهوية المنزل باستمرار بالهواء النقي عبر نظام تهوية ميكانيكي، بالإضافة إلى توفر نظام إدارة وتحكم ذكي يعمل بشكل تلقائي، كذلك تم في بناء البيت استخدام عدة طبقات من الخشب المعالج، مع تجنب استعمال الأعمدة الحديدية التي تمتص الحرارة والمواد الموصّلة للحرارة في النوافذ والجدران والأرضيات.

ويهدف استخدام هذه التقنيات والحلول إلى تقليل الحاجة إلى استهلاك الطاقة، إذ يتميز البيت بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة بين 22 إلى 25 درجة مئوية طيلة أيام السنة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغناء عن أي جهاز تبريد تلقائي، وهو ما يعني تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75 في المئة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المنزل نموذجاً حديثاً للبيوت التي تحافظ على البيئة وتراعي أعلى معايير الصحة العامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وفلترة الهواء من الجراثيم والغبار والأتربة، والحفاظ على درجة حرارة ثابتة للبيئة المحيطة لجسم الإنسان.

وأطلق «مركز محمد بن راشد للفضاء» هذا المشروع المتكامل كونه جهة متخصصة بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية في الدولة، بالإضافة إلى التقاطع والتشابه في التقنيات والأجهزة والمفاهيم التي تستخدم في مشاريع الأقمار الصناعية والمهمات الفضائية من حيث إنتاج وحفظ وتخزين الطاقة وكفاءة استهلاكها.

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