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رجل الأعمال الإماراتي عبد الواحد الرستماني في ذمة الله

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رجل الأعمال الإماراتي عبد الواحد الرستماني في ذمة الله رجل الأعمال الإماراتي عبد الواحد الرستماني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالي رجل الأعمال الإماراتي الشهير عبد الواحد الرستماني عن عمر ناهز الـ 83 عاما ، حيث أكد لـ " البيان " خالد الرستماني ،نجل الفقيد ، موضحا أن الفقيد انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم   .

واوضح أنه سيتم تشيع الفقيد في مقبرة القوز ، بينما سيقام العزاء  للرجال في منزل نجله خالد بشارع الأثار بمنقطة جميرا في دبي ، ويقام عزاء السيدات في منزل الفقيد بشارع الأثار ، وسيقام العزاء ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل .

و يعد عبد الواحد الرستماني من كبار رجال الأعمال الإماراتيين وهو مؤسس و صاحب مجموعة عبد الواحد الرستماني التجارية الشهيرة .

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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