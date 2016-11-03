رجل الأعمال الإماراتي عبد الواحد الرستماني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالي رجل الأعمال الإماراتي الشهير عبد الواحد الرستماني عن عمر ناهز الـ 83 عاما ، حيث أكد لـ " البيان " خالد الرستماني ،نجل الفقيد ، موضحا أن الفقيد انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم .

واوضح أنه سيتم تشيع الفقيد في مقبرة القوز ، بينما سيقام العزاء للرجال في منزل نجله خالد بشارع الأثار بمنقطة جميرا في دبي ، ويقام عزاء السيدات في منزل الفقيد بشارع الأثار ، وسيقام العزاء ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل .

و يعد عبد الواحد الرستماني من كبار رجال الأعمال الإماراتيين وهو مؤسس و صاحب مجموعة عبد الواحد الرستماني التجارية الشهيرة .

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون