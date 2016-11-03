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ضبط 12 طن أسمدة غير صالحة و2 طن سكر تموينى بالبحيرة

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ضبط 12 طن أسمدة غير صالحة و2 طن سكر تموينى بالبحيرة ضبط 12 طن أسمدة غير صالحة و2 طن سكر تموينى بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الخميس، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 12 طن أسمدة بها تلاعب وضبط تاجر تموينى لتصرفه فى 2 طن 650 كيلو سكر تموينى بالبحيرة و( 2100 ) زجاجة زيت طعام تموينى مدعم من حصص المقررات التموينية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وشن رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

 

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية كائن قرية الإيمان مركز بدر لحيازته وعرضه للبيع عدد (800ر11) طن أسمدة ومغذيات ومخصبات زراعية يوجد بها تلاعب فى تاريخ الإنتاج والصلاحية وتحرر المحضر اللازم مركز بدر .

 

كما تم ضبط المدير المسئول عن طلمبة رصيف لتموين السيارات (بدون ترخيص) كائنة طريق إيتاى البارود - شبراخيت لإدارته الطلمبة بدون ترخيص وضبط ( 1000 ) لتر بنزين 80 لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم .

 

وتم ضبط تاجر تموينى كائن قرية أحمد عرابى مركز بدر لقيامة بالتصرف فى كمية ( 656ر2 ) طن سكر تموينى، ( 2100 ) زجاجة زيت طعام تموينى مدعم من حصص المقررات التموينية المخصصة للبيع بالبطاقات التموينية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم مركز بدر .

 

وأخيرا تم ضبط صاحب مزرعة خضار وفاكهة كائن مدينة بدر لقيامه بتجميع عدد ( 1200 ) زجاجة زيت تموينى مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم جنح مركز بدر .


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