نواب القليوبية: اختيار مرشحى المحليات المقبلة من أهم أولوياتنا

القليوبية – محمد قاسم

أكد عدد من نواب القليوبية أنهم سيختارون مرشحى المحليات الذين سيخوضون انتخابات المجالس المحلية القادمة، وأن المواطنين فى النهاية هم وحدهم من يقررون من يصلح من خلال الصناديق الانتخابية وأن دورهم فى تلك المرحلة اختيار عناصر جيدة لديها خبرة ودراية بالعمل العام، وأن تلك الاختيارات سيكون لهم دور كبير فيها، مؤكدين أن من يختاروهم يكونون بمثابة "مراية" تكشف مدى حرص النواب على تقديم الأفضل لأهالى كل دائرة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله نائب دائرة شبرا الخيمة: إن مصلحة نائب مجلس النواب أن يختار عناصر فعالة وعلى مستوى جيد من الكفاءة عند بدء اختيار مرشحى المحليات القادمة قائلا "أنا هدعم وبكل قوة العناصر الجيدة من الشباب لأن ذلك سيساعدنى كثيرا على حل مشاكل المواطنين بدائرتى".

وأضاف حسب الله أن انتخابات المحليات القادمة جزء مهم خلال المرحلة القادمة ولا يقل عن أهمية انتخابات مجلس النواب الماضية ولذلك فأن أى نائب له دور مهم وكبير فى اختيارات من يمثل دائرته فى المجالس المحلية.

وأكدت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية ومسؤولة الاتصال بائتلاف دعم مصر أن اختيارات مرشحى المحليات المقبلة متروك للمواطنين وهم أحرار فى اختياراتهم قائلة "لا أنا ولا غيرى أوصياء عليهم".

وقال النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها إن النواب سيتدخلون بشكل كبير فى اختيار مرشحى المجالس المحلية القادمة، وهذا دور مهم لكل نائب لأن النائب له قاعدة كبيرة من المواطنين ويعرف من يعمل بشكل فعال فى العمل العام.

ومن جانبه قال حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور عندما يظهر قانون انتخابات المجالس المحلية القادمة بالطبع سيكون لنا دور فى مهم فى فرز عناصر جيدة للدفع بها فى خوض انتخابات المحليات ولكن علينا أن ننتظر حتى يظهر القانون للنور ونعرف هل ستكون الانتخابات عن طريق القائمة أو غيرها.