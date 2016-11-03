أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نواب القليوبية: اختيار مرشحى المحليات المقبلة من أهم أولوياتنا

Google+ Print
نواب القليوبية: اختيار مرشحى المحليات المقبلة من أهم أولوياتنا نواب القليوبية: اختيار مرشحى المحليات المقبلة من أهم أولوياتنا

>القليوبية – محمد قاسم

أكد عدد من نواب القليوبية أنهم سيختارون مرشحى المحليات الذين سيخوضون انتخابات المجالس المحلية القادمة، وأن المواطنين فى النهاية هم وحدهم من يقررون من يصلح من خلال الصناديق الانتخابية وأن دورهم فى تلك المرحلة اختيار عناصر جيدة لديها خبرة ودراية بالعمل العام، وأن تلك الاختيارات سيكون لهم دور كبير فيها، مؤكدين أن من يختاروهم يكونون بمثابة "مراية" تكشف مدى حرص النواب على تقديم الأفضل لأهالى كل دائرة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله نائب دائرة شبرا الخيمة: إن مصلحة نائب مجلس النواب أن يختار عناصر فعالة وعلى مستوى جيد من الكفاءة عند بدء اختيار مرشحى المحليات القادمة قائلا "أنا هدعم وبكل قوة العناصر الجيدة من الشباب لأن ذلك سيساعدنى كثيرا على حل مشاكل المواطنين بدائرتى".

وأضاف حسب الله أن انتخابات المحليات القادمة جزء مهم خلال المرحلة القادمة ولا يقل عن أهمية انتخابات مجلس النواب الماضية ولذلك فأن أى نائب له دور مهم وكبير فى اختيارات من يمثل دائرته فى المجالس المحلية.

وأكدت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية ومسؤولة الاتصال بائتلاف دعم أن اختيارات مرشحى المحليات المقبلة متروك للمواطنين وهم أحرار فى اختياراتهم قائلة "لا أنا ولا غيرى أوصياء عليهم".

 وقال النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها إن النواب سيتدخلون بشكل كبير فى اختيار مرشحى المجالس المحلية القادمة، وهذا دور مهم لكل نائب لأن النائب له قاعدة كبيرة من المواطنين ويعرف من يعمل بشكل فعال فى العمل العام.

ومن جانبه قال حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور عندما يظهر قانون انتخابات المجالس المحلية القادمة بالطبع سيكون لنا دور فى مهم فى فرز عناصر جيدة للدفع بها فى خوض انتخابات المحليات ولكن علينا أن ننتظر حتى يظهر القانون للنور ونعرف هل ستكون الانتخابات عن طريق القائمة أو غيرها.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد