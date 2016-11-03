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ضبط 11 قطعة سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 11 قطعة سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية بالبحيرة ضبط 11 قطعة سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز كفر الدوار والرائد محمود هندى رئيس مباحث قسم كفر الدوار والنقيب إسلام فوزى معاون المباحث عن ضبط 11 قطعة سلاح آلى وخرطوش ، كما تم ضبط 129 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائى بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، كما تمكنت الحملة من ضبط 265 مخالفة مرورية متنوعة .

 


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