"الإسكان": تحصيل أقساط المتقدمين المؤجلين بـ"إسكان بأكتوبر" 1 ديسمبر

كتب أحمد حسن

أعلنت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن تحصيل الأقساط ربع السنوية بالنسبة للمتقدمين المؤجلين من الإعلان السابع لمدينة أكتوبر، وكذلك المحولين من مدينتى القاهرة الجديدة والسلام لمدن مايو والشروق وبدر سيبدأ اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، حتى منتصف الشهر.

وأضافت عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تأجيل تحصيل الأقسام بالنسبة لسابقى الذكر هو عملية تنظيمية فقط خاصة أن عملية تحصيل الأقسام بالنسبة للمقبولين بالإعلان الثامن من أصحاب الكراسات الزرقاء بدأ من 1 نوفمبر الجارى وحتى آخر الشهر الجارى.

كانت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أعلنت بدء تحصيل الأقساط ربع السنوية المقررة بكراسات الشروط، والمستحقة اعتبارا من 1/11/2016 ولحين التخصيص، وذلك لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم تسليمها خلال عام (الكراسة الزرقاء)، والتى تم طرحها ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أن دفع الأقساط مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى.