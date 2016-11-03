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النيابة تعين حراسة لشقة خلية جسر السويس حتى نقل جثث الإرهابيين للطب الشرعى

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النيابة تعين حراسة لشقة خلية جسر السويس حتى نقل جثث الإرهابيين للطب الشرعى النيابة تعين حراسة لشقة خلية جسر السويس حتى نقل جثث الإرهابيين للطب الشرعى

>كتبت ندى سليم

تحفظ فريق نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، على مسكن الخلية الإرهابية التى داهمتها قوات الأمن فجر اليوم، الخميس، بمنطقة جسر السويس، كما أمرت بتعيين حراسات أمنية عليها لحين نقل جثث القتلى، إلى مصلحة الطب الشرعى.

 

وكلفت النيابة الأدلة الجنائية بإجراء معاينة تصويرية لموقع الاشتباكات، والتحفظ على فوارغ الرصاص لبيان علاقتها بسلاح الشرطة أو المتهمين.

 

وكان فريق من النيابة انتقل إلى موقع الحادث الذى أسفر عن تصفية إرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.


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