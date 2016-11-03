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5 طرق لتجنب تلوث الهواء بالمنزل.. أبرزها ابعد عن التدخين واغلق النوافذ

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5 طرق لتجنب تلوث الهواء بالمنزل.. أبرزها ابعد عن التدخين واغلق النوافذ 5 طرق لتجنب تلوث الهواء بالمنزل.. أبرزها ابعد عن التدخين واغلق النوافذ

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة تشكل ضررا على أنماط النوم وتؤدى إلى أمراض متعددة كمشاكل التنفس والجيوب الأنفية.

وفى هذا الإطار قدم التقرير طرقًا بسيطة لمنع تلوث الهواء فى  الأماكن المغلقة والتى تشمل الآتى:

1. تجنب فتح النوافذ فى الصباح المبكر

من الضرورى الحفاظ على النوافذ والأبواب مغلقة فى الساعات الأولى  من الصباح الباكر، لأن التلوث يكون فى أسوأ حالاته.

2.استخدام مدخنة فى المطبخ لمنع أبخرة الطهى

أكد باحثون أن أبخرة الطهى ينتج عنها أورام سرطانية، وتؤدى إلى تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة إلى حد كبير، ومن المهم تنظيف الأدوات على فترات منتظمة.

3.تجنب الرطوبة فى المنزل:

تنظيف المنزل بشكل جيد ومنع الرطوبة العالية داخل المنزل، لأنها قد تؤدى إلى نمو العفن الذى ينتج عنه مشاكل الجهاز التنفسى، ومن الضرورى استخدام مروحة تنقية للهواء أثناء الطهى وحتى فى الحمام بعج الاستحمام، ووضع مجفف للملابس ولا تضع الكثير من المياه فى النباتات المنزلية وتأكد من عدم وجود تسرب فى السباكة للمياه لمنع العفن.

4.تجنب التدخين فى الأماكن المغلقة:

التدخين يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، ومن الأفضل تجنب شربه فى الأماكن المغلقة وينصح بغسل اليدين والوجه جيدًا بعد التدخين.

5.تغيير أغطية السرير بشكل منتظم:

 تغيير ملاءة السرير على الأقل مرتين فى الأسبوع، وغسل الستائر بانتظام من الممارسات الصحية لمنع تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة. 


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