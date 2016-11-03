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بالصور.. وزير إعلام الكويت يكرم المخرج اللبنانى ميلاد أبى رعد

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بالصور.. وزير إعلام الكويت يكرم المخرج اللبنانى ميلاد أبى رعد بالصور.. وزير إعلام الكويت يكرم المخرج اللبنانى ميلاد أبى رعد

> كتب محمد زاهر

قام سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام الكويتى بتكريم المخرج اللبنانى ميلاد أبى رعد وذلك فى ختام مشاركته بورش عمل ومحاضرات للمساهمة فى تطوير المعدين والمخرجين بقطاع التلفزيون.

شارك ميلاد فى الورش بناء على دعوة من الإعلامية المصرية كريمة عوض مستشارة وزارة الإعلام الكويتية وكان ضمن المشاركين فى الورش محمد مراد  مخرج برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على فضائية cbc وشريف بديع النور.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميلاد أبى رعد بيروت إنتاج مسلسل "أمير الليل" الذى يجسد بطولته النجم اللبنانى رامى عياش، ميس حمدان، أحمد كرارا.. و نخبة من النجوم العالم العربى ويعرض حاليا على فضائية "LDC".

 

كما يتولى أبى رعد الإشراف العام على فضائية "القاهرة والناس" ويقوم بإخراج حلقات برنامج "العباقرة".

 

 

 

 

 


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