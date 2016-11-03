وزير العدل العراقى: انتهاكات داعش الوحشية لن تمر دون عقاب

بغداد أ ش أ

أكد وزير العدل العراقى حيدر الزاملى، أن الانتهاكات الوحشية التى تعرض لها أهالى نينوى على يد تنظيم داعش الإرهابى، لن تمر دون عقاب.

وقال الزاملي، خلال لقائه بمكتبه مساء يوم الأربعاء وفدا برلمانيا عن نينوى، نعمل على حفظ استحقاقات المواطنين فى ممتلكاتهم، الوزارة ستتبنى رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لإنصاف الأقليات من الجهات المتسببة بالجرائم وأعمال القتل المرتكبة فى الموصل.

ودعا إلى توحيد الجهود الحكومية والشعبية لإعادة إحياء المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، وإيجاد حلول للقضايا التى تواجه المواطنين فى المناطق التى تعرضت لتخريب الجماعات الإرهابية.

وأضاف الزاملى أن الوزارة شكلت لجانا خاصة لمتابعة ممتلكات المواطنين فى المناطق المحررة، وتعمل وفق آلية مهمتها الحفاظ على تلك الممتلكات وتعتمد التدقيق والمتابعة لكشف حالات التزوير المرتكبة من قبل جماعات الإرهاب، موضحا أن الوزارة أغلفت السجلات العقارية وأوقفت التصرفات العقارية فى أملاك المواطنين بالمناطق التى اغتصبها "داعش" منذ يوم الأول لدخوله أرض المحافظة.

وأشارت إلى أن دوائر الوزارة تستأنف حالياً العمل فى المناطق المحررة، ووضعت حلولا جذرية لمباشرة موظفيها لعملهم والإسراع بتقديم الخدمات العدلية للأهالى وإعادة الاستقرار المجتمعى فى هذه المناطق، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كل الامكانيات المطلوبة لإعادة الاستحقاقات لأصحابها وتوفير الخدمات للمناطق المحررة.

من جهة أخري، وزعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية مساعدات إنسانية عينية وغذائية وصحية بين الأسر النازحة فى القرى والمناطق التابعة لناحيتى القيارة والشورة ومخيم الخازر بمحافظة نينوى.

وقال مسؤول فرع الوزارة فى اربيل باقى محمد باباله، فى تصريح صحفى الليلة، إن فرق الوزارة وزعت 15850 حصة من المساعدات العاجلة على العوائل النازحة فى القرى والمناطق التابعة لناحيتى القيارة والشورة تضمنت 11850سلة غذائية وثلاثة آلاف سلة ملابس فضلا عن ألف سلة صحية.