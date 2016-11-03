«الإمارات للفضاء»: اعتماد التصاميم خطوة تاريخية

أكد الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التصاميم النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، يعتبر خطوة تاريخية أخرى نحو تحقيق الطموحات العربية في مجالات الفضاء.

وقال: إن هذه الخطوة تضع دولة الإمارات على الطريق الصحيح نحو إنجاز واحد من أضخم المشاريع الفضائية ليس على المستوى المحلي والعربي وحسب، بل يتعدى تأثير ذلك إلى العالمية، وذلك بالنظر إلى طبيعة المستهدفات الاستراتيجية بعيدة المدى، وانعكاس نتائجه على مجتمع البحث العلمي بما يخدم البشرية. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لرؤية القيادة الرشيدة، ما من شأنه أن يتحقق اليوم مدفوعاً بإنجازات شباب عربي طموح، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيضمن مكانة دولة الإمارات الرائدة ضمن مجتمع الفضاء العالمي باعتبارها إحدى الدول التي بادرت بخوض غمار هذه التجربة.

وأكد الرميثي أن الإعلان عن اعتماد التصاميم النهائية لـ"مسبار الأمل" يأتي تتويجاً لمسيرة من الجهود الحيثية التي بذلتها وكالة الإمارات للفضاء من حيث التمويل والإشراف على المشروع في سبيل نقله من حلم إلى حقيقة.

بدوره قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقترب مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتصاميم النهائية لمشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ، من تقديم مساهمة هامة إلى الجهود البشرية في معرفة أسرار الكوكب الأحمر.