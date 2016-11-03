خميس المزينة: اعتزاز بوحدتنا وإجلال للمؤسسين

قال الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يؤكد أن «العلم هو أمانة تسلمناها من المؤسسين، وهو أمانة عند أخي الشيخ خليفة وعندي وعند كل مواطن ومواطنة، وهو أمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته».

جاء ذلك في معرض احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثالث من نوفمبر من كل عام، بـ«يوم العلم»، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وفي هذه المناسبة تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني والتبريكات لشعب وحكومة الإمارات، مؤكدة أن مبادرة يوم العلم تجديد للولاء لقيادتنا والانتماء لوطننا الغالي، وتجسيد لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت، تعبيراً صادقاً صافياً عن حب الوطن وعلمه وعزته وكرامته، وعن الاستعداد لبذل الروح من أجل أن يبقى العلم خفاقاً بعزة وكبرياء والوطن شامخاً كشموخ أبنائه.

وأكد الفريق المزينة أن شرطة دبي تسترشد بما قاله سموه وتضع نصب أعينها وصاياه وتوجيهاته، وتحرص على عزة شعب الإمارات وكرامة الوطن. وأضاف: أمنهما أمانة في أعناقنا ومحبتهما تجري في عروقنا، وعلم إماراتنا تجديد لنبض حب الوطن في صدورنا، وسقي لغرس روح اتحادنا في نفوس أبنائنا، والاحتفال بيومه افتخار واعتزاز بوحدتنا وتقدير وإجلال لآبائنا المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذان بذلا حياتهما لرفعة هذا الوطن الغالي.

وأكد الفريق المزينة، باسم القيادة العامة لشرطة دبي، الاستعداد الدائم للتضحية فداء لهذا الوطن.. داعياً الجميع إلى رفع علم الإمارات ليس اليوم فقط بل في كل يوم، حتى يرى الجميع مدى تعلق أبناء الإمارات بدولتهم وقيادتهم الرشيدة التي تعمل دائماً على رفعة الوطن وسعادة أبنائه وجميع المقيمين في ربوعه.