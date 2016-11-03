أمل القبيسي: يوم عهد الشعب على الولاء والوفاء لقيادته ووطنه

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن «يوم العلم» يمثل تقديراً لرمز وطني كبير الدلالة والمعنى والولاء للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقالت معاليها: «إننا جميعاً في يوم العلم نرفع علم الإمارات بكل فخر واعتزاز عالياً ليرفرف في سماء وطننا الغالي شاهداً على شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والوفاء، مشيرة إلى أن «يوم العلم» الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم وقيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة تعبير عن قيم التلاحم الوطني والترابط بين مكونات المجتمع الإماراتي وفئاته كافة وما يكنه هذا الشعب الوفي من مشاعر ولاء وانتماء إلى هذا الوطن وقيادته.

وأوضحت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن دولة الإمارات تحتفل في الثالث من نوفمبر بمعاني التوحد والتلاحم وبناء الأوطان بفضل من الله تعالى وعزيمة الأوائل المؤسسين الذين استوعبت رؤيتهم الماضي العريق وتجاوزت بصيرتهم الحاضر لتلامس المستقبل.

وأشارت معاليها إلى أن شعب الإمارات يستذكر في هذه المناسبة مسيرة التمكين الشاملة التي قادها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أرفع المراتب في العالم، حيث باتت الإمارات بفضل هذه المسيرة تحتل المراكز المتقدمة في الكثير من المؤشرات العالمية وتقدم أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي القضاء والعدل والمساواة بين الناس بصرف النظر عن الدين والجنس واللغة بجانب التقدم الاقتصادي والاجتماعي واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وذكرت معاليها: «إننا إذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً فإننا نقف إجلالاً وتقديراً واحتراماً لتضحيات شهدائنا وجنودنا أبطال القوات المسلحة الذين لهم كل الفضل في الحفاظ على مكانة رايتنا خفاقة عالية وهم الذين يزيدون من قوتنا وعزيمتنا وإصرارنا على مناصرة الحق والوقوف إلى جانب الإخوة والأشقاء مواصلة للدور العربي والإنساني الذي أصبح جزءاً من هوية الإمارات وثقافتها وتقاليدها العريقة».