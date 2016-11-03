قيادات:احتفال بمجد الدولة

أكّدت قيادات في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن رفع العلم تجسيد لقيم الانتماء لهذا البلد الكريم وعرفان لقيادته الرشيدة.

رمز العزة

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن الثالث من نوفمبر من كل عام يوم نحتفل فيه بعلمنا الغالي على قلوبنا جميعاً، نحتفل بعلمنا رمز اتحادنا الذي يمثل وحدتنا وتلاحمنا ويحمل بألوانه معاني السلام والحب والعطاء، نحتفل برمز هويتنا الوطنية ومصدر عزنا.

تميز بلا حدود

من جانبه، قال سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن القيادة الرشيدة عودتنا أن تكون دولة الإمارات السباقة والمبادرة في كل مساعي التميز وتحقيق المراتب الأولى، وهي اليوم أول دولة عربية تحتفل بالعلم في مناسبة وطنية خاصة ونشاط يشارك فيه كل فئات المجتمع تتجسد فيها وحدتنا الوطنية القيمة الأسمى التي نبذل بلا تردد في سبيل حمايتها الغالي والنفيس.

أما الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي فقال: إننا نحتفل اليوم بعلم الإمارات الحبيبة باعتباره رمزاً للوطن ولتكريس الانتماء إليه، ونحتفل بما وصلنا إليه من تقدم وازدهار بفضل نهج القيادة الرشيدة التي تحرص على تمكين المواطن الإماراتي ثروة البلاد من ممارسة أدوارهم المختلفة والمهمة في بناء الحاضر والمستقبل مع الحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون.