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ليدي غاغا في اليابان.. ونجمة فيكتوريا سيكريت الشهر المقبل

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الأربعاء 02-11-2016 23:47

وصلت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga إلى اليابان يوم أمس، حيث كان بانتظارها عدد كبير جداً من محبّيها في المطار.

وقد التقطت النجمة الصور مع الكثيرين، كما حصل العديد منهم على توقيعها، فتحوّل الاستقبال مهرجاناً للنجمة.

ونشرت غاغا بعض الصور والفيديوهات الخاصّة بها أثناء وصولها إلى المطار، وأرفقت كلاً منها بتعاليق مميّزة، وكتبت: "العديد من الملائكة اليابانيين بانتظاري في المطار!"، "لقد عدت يا وحوشي!"، "شكراً على هذا الاستقبال"، "أشعر بالكثير من السعادة"، كما نشرت النجمة بعض الصور التي أظهرت الهدايا التي وصلتها إلى غرفتها في الفندق.

وفي سياق منفصل، ستتوجّه النجمة الشهر المقبل إلى فرنسا لإحياء حفل عرض أزياء فيكتوريا سيكريت الشهير للمرة الأولى هناك، إلى جانب كلّ من وبرونو مارس و The Weeknd .

يذكر أن ألبوم النجمة ليدي غاغا الذي يحمل اسم "Joanne"، تصدّر قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية الأمريكية، يوم الإثنين المنصرم، لأعلى الألبومات مبيعاً، إذ بلغت مبيعاته 201 ألف وحدة الأسبوع المنصرم، بحسب بيانات شركة نيلسن ساوندسكان.

 

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