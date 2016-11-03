الجيش السورى: مهلة إنسانية 10 ساعات بحلب بعد غد لخروج المسلحين

دمشق أ ش أ

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنها قررت منح مهلة إنسانية تبدأ من الجمعة المقبل ولمدة 10 ساعات لخروج المسلحين من المعابر الإنسانية حقنا للدماء.

وأصدر الجيش السورى بيانا، أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء الأربعاء، وجاء فيه "حرصا من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على حقن الدماء قررت منح مهلة إنسانية يوم الجمعة 4 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وستكون خلالها جميع المعابر الإنسانية المعلنة سابقا مفتوحة لخروج المسلحين، ومن يرغب من المدنيين".

ودعا الجيش جميع المسلحين إلى وقف الأعمال القتالية والاستفادة من هذه الفرصة ومغادرة المدينة مع أسلحتهم الفردية عبر معبر "الكاستيلو" شمالا ومعبر سوق الخير – المشارقة باتجاه إدلب.

وطلب الجيش من المواطنين الراغبين بمغادرة الأحياء الشرقية استخدام المعابر الستة المحددة سابقا لخروج المدنيين والجرحى والمرضى.