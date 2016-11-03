النيابة تجرى معاينه لموقع اشتباكات الأمن والإرهابيين بجسر السويس

كتبت ندى سليم

أجرت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، معاينة أوليه لمكان الاشتباكات التى دارت خلية إرهابية بشارع عمر بن الخطاب فى مدينة قباء بجسر السويس وقوات الأمن، والتى أسفر عن إصابة 3 ضباط شرطة.

كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن الوطنى فى وزارة الداخلية، تفيد وجود خلية إرهابية بشارع عمر بن الخطاب فى مدينة قباء بجسر السويس.

وأضاف مصدر أمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك العناصر اتخذت المنطقة وقرا لأعمالهم الإرهابية، بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات خلال يوم 11 نوفمبر الحالى، وعلى الفور تم تشكيل مأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والجهات الأمنية المعنية وتم مداهمة مكان الخلية.

وفور وصول القوات أسرع التهمون بمبادلة إطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة، الذين أسرعوا بمبادلتهم إطلاق النيران فى محاولة منهم للسيطرة على الوضع وفرض حصار بالمنطقة، وتضيق الخناق على المتهمين ومنع هروب أياً منهم.